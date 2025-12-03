AMSilk Obtains Funding

AMSilk has secured 52 million euros ($60 million) in new financing, including 30 million euros in equity and 22 million euros in convertible bonds. The round was led by ATHOS (AT Newtec) with strong participation from MIG Capital and Novo Holdings. AMSilk’s technology produces biodegradable, microplastic-free biomaterials used in textiles, automotive applications and consumer care.
The funding will support AMSilk’s commercial expansion and industrial scale-up to meet rising demand for its silk-based protein biomaterials. AMSilk has signed several multi-year production agreements and now operates through dedicated facilities at key industrial partners to ensure consistent large-scale output.
